Жительница Полоцка брала деньги взаймы и не возвращала

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке следователи устанавливают потерпевших от мошеннических действий одной из жительниц города, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Оксана Лазько отметила, что женщина входила в доверие к потерпевшим, и, рассказывая о тяжелых жизненных обстоятельствах, отсутствии средств на содержание детей, просила деньги взаймы. При этом не намеревалась выполнять принятых на себя долговых обязательств. Она также завладевала деньгами под предлогом продажи имущества, которое в конечном счете не передавала в пользование.

Жительница Полоцка признана подозреваемой по нескольким уголовным делам, проводится предварительное расследование.

Следователи Полоцкого межрайонного отдела Следственного комитета совместно с органами внутренних дел устанавливают потерпевших от мошеннических действий жительницы Полоцка. Сообщить о них можно в Полоцкий РОВД по телефонам: 8 0214 42 32 02, 8 029 597 04 23, а также Полоцкий МОСК (8 0214 43 44 06) и оперативно-дежурную службу УСК по Витебской области (8 033 399 80 44).-0-