Жительница Полоцка подозревается в убийстве соседа

10 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства убийства мужчины, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

В Полоцке 9 декабря около 16.00 по месту жительства было обнаружено тело 36-летнего мужчины с ножевыми ранениями. По предварительным данным, 5 декабря во время конфликта 49-летняя женщина нанесла своему соседу по квартире травмы и скрылась с места происшествия. Вернувшись домой 9 декабря и увидев соседа без признаков жизни, она вызвала скорую помощь, которая констатировала смерть мужчины.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство). По подозрению в совершении преступления женщина задержана. Выясняется мотив убийства.

По предварительным данным, подозреваемая около двух лет проживала с потерпевшим в одной квартире после покупки комнаты в ней. Ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась.-0-