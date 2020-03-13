Жительница польского приграничья по дороге домой случайно нарушила границу Беларуси

13 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Попытку незаконного пересечения границы пресекли в железнодорожном пункте пропуска "Гродно". Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Гродненской пограничной группы Надежда Масевич.

После полуночи 13 марта камеры видеонаблюдения зафиксировали силуэт человека, двигавшегося по железнодорожному полотну в направлении Беларуси. Нарушительницу, которой оказалась гражданка Польши, задержали в 15 м от границы.

Женщина рассказала, что она была в приграничном городке Кузница. Домой пошла пешком, а чтобы не заблудиться, решила придерживаться железной дороги. Но женщина ошиблась направлением.

В отношении задержанной начат административный процесс. За незаконное пересечение границы и нарушение пограничного режима ей грозит депортация с запретом въезда в Беларусь до 5 лет.

Гродненская пограничная группа напоминает, что сообщить любую информацию, связанную с нарушением законодательства о государственной границе, можно по короткому номеру 145.-0-