26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Пружан подозревается в оскорблении Президента. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, 53-летняя неработающая женщина в период с 12 августа по 19 сентября, используя страницу своего мужа в одной из социальных сетей, разместила в открытом доступе публикации, содержащие выражения, порочащие честь и достоинство Президента Беларуси. В ходе доследственной проверки установлено 13 таких фактов", - рассказали в СК.

В отношении женщины Пружанским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.368 ("публичное оскорбление Президента Республики Беларусь") Уголовного кодекса Беларуси. Следователи проводят неотложные следственные действия.

В Брестской области с начала года возбуждено 7 уголовных дел по ст.368 Уголовного кодекса Беларуси.-0-