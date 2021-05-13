Жительница Пружанского района приговорена к 1,5 года ограничения свободы за клевету в интернете

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Пружанского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 54-летней местной жительницы - уборщицы помещений одной из школ города. Ей инкриминировано распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений в интернете. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

"Как установлено, женщина 9 декабря 2020 года с использованием мобильного телефона скопировала размещенное на одном из Telegram-каналов фотоизображение сотрудника Пружанского РОВД в форменном обмундировании с публикацией, в которой содержались ложные сведения, умаляющие честь и достоинство личности, дискредитирующие потерпевшего в глазах общественности. После чего разместила данные изображение и текст в другом Telegram-канале, открытом для общего доступа", - рассказали в прокуратуре.

В судебном заседании обвиняемая свою вину отрицала.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Пружанского района признал женщину виновной в клевете. На основании ст.188 Уголовного кодекса назначил ей в качестве наказания ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 1 год 6 месяцев.

Кроме того, с обвиняемой в пользу потерпевшего взыскана Br1 тыс. в счет возмещения морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-