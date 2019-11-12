Жительница Речицкого района обманом получила более Br1,5 тыс.

12 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Речицким районным отделом СК завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 27-летней продавщицы лотерей, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По версии следствия, летом этого года 27-летняя жительница района познакомилась на интернет-портале с 38-летним мужчиной. При первой личной встрече рассказала ему придуманную историю о том, что случайно дала покупателю Br100 сдачи вместо Br10. Женщина уговорила нового знакомого дать ей в долг Br100 для покрытия недостачи. Получив деньги, она перестала выходить на связь.

Через некоторое время женщина снова решила воспользоваться доверчивостью знакомого. Она попросила его оформить в рассрочку мобильный телефон и передать ей. После продажи сотового обещала вернуть долг и самостоятельно выплачивать рассрочку. Мужчина выполнил просьбу, однако обещанных денег не получил. После его настойчивых требований женщина все же вернула часть долга.

От действий обвиняемой пострадали еще 9 человек. Действовала она примерно по одной схеме: находила в соцсети объявления о поиске съемной квартиры на длительный срок, связывалась с людьми и предлагала свои услуги по сдаче жилья. "При этом отправляла им фотографии чужой квартиры, взятые из интернета, и предлагала сдать ее после внесения предоплаты. На просьбы граждан показать им квартиру в реальности обычно отвечала, что это невозможно из-за жильцов, которые еще не съехали. Обвиняемая убеждала граждан, что ее квартиры пользовались большим спросом и оставленный залог являлся гарантией заселения", - рассказала Мария Кривоногова. Большинство потенциальных съемщиков перевели на карт-счет обвиняемой часть требуемой суммы. Не получив обещанной услуги, люди стали требовать возврата денег, а затем обратились в милицию.

Общий ущерб составил более Br1,5 тыс. Примерно треть присвоенных денег женщина вернула потерпевшим.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч.2 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно) и ч.1 ст.14, ч.2 ст.209 (покушение на мошенничество, совершенное повторно) УК Беларуси.

Ранее женщина не раз привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное как в Гомельской области, так и других регионах.

Обвиняемая заключена под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-