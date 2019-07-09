Жительница Рогачева нашла в дачном доме снаряд времен Великой Отечественной войны

9 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачеве в дачном доме пенсионерка обнаружила предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Сообщение об опасной находке поступило в Рогачевский РОВД 8 июля в 12.05. По указанному адресу выехали сотрудники милиции, подразделения МЧС, саперно-техническая группа. В одной из комнат под кроватью действительно лежал предмет, похожий на снаряд. Из близлежащих домов и яслей-сада эвакуировали 36 человек, в том числе 28 детей.

Снаряд изъят и обезврежен группой разминирования войсковой части 5527 (Бобруйск).

По факту произошедшего проводится проверка.-0-