Жительница Рогачевского района лишилась денег, отдав их мошеннику на ремонт

12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачеве следователи устанавливают граждан, которые могли стать жертвами мошенничества, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал СК Беларуси.
Уголовное дело по ч.1 ст.209 (мошенничество) УК Рогачевский РОСК возбудил в отношении 52-летнего жителя Кормы. По версии следствия, в январе этого года подозреваемый, находясь в поселке Ильич Рогачевского района, под предлогом выполнения ремонта и покупки строительных материалов, завладел деньгами местной жительницы в размере Br400.
Следователи полагают, что количество пострадавших от противоправных действий подозреваемого может быть больше. Тех, кто стал жертвой действий мужчины, просят обратиться в Рогачевский районный отдел СК по телефонам: 8 (02339) 2-72-58, 2-10-35.-0-
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