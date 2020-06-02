Жительница Рогачевского района пыталась потушить авто и получила ожоги

2 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе женщина получила ожоги, пытаясь самостоятельно потушить автомобиль в гараже, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре гаража в агрогородке Городец поступило спасателям утром 1 июня. 48-летняя хозяйка пыталась сама справиться с возгоранием и получила ожоги. Женщина смогла самостоятельно выбраться из гаража. По прибытии подразделений МЧС она была без сознания на улице. Работники скорой помощи госпитализировали ее в райбольницу.

Спасатели ликвидировали пожар. Огнем уничтожены кровля кирпичного гаража и находившийся в нем легковой ВАЗ.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии причины пожара - нарушение правил монтажа и устройства электросетей и электрооборудования, неосторожное обращение с огнем при курении.-0-