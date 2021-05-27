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27 мая 2021, 12:21

Жительница российских Клинцов перевозила в Чечерском районе более 8 тыс. пачек сигарет

Скриншот из видео УВД Гомельского облисполкома
Скриншот из видео УВД Гомельского облисполкома

27 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жительница российских Клинцов перевозила в Чечерском районе более 8 тыс. пачек сигарет, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Госавтоинспекторы для проверки документов остановили авто с российскими номерами вечером 25 мая возле деревни Беляевка. "Если с водительским удостоверением у женщины все было в порядке, то возникли вопросы к перевозимому на Peugeot Partner грузу. Минифургон был доверху забит коробками с сигаретами. На вопрос, зачем столько, женщина ответила: курить. Таким доводам не поверили, машину и водителя задержали. При пересчете выяснилось, что в багажнике находилось 8,1 тыс. пачек сигарет различных марок на сумму свыше Br11 тыс.", - рассказали в УВД.

35-летняя женщина пояснила, что закупала сигареты в Гомеле и везла домой для родственников и знакомых, которые любят курить.

Составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность.-0-

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