27 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жительница российских Клинцов перевозила в Чечерском районе более 8 тыс. пачек сигарет, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Госавтоинспекторы для проверки документов остановили авто с российскими номерами вечером 25 мая возле деревни Беляевка. "Если с водительским удостоверением у женщины все было в порядке, то возникли вопросы к перевозимому на Peugeot Partner грузу. Минифургон был доверху забит коробками с сигаретами. На вопрос, зачем столько, женщина ответила: курить. Таким доводам не поверили, машину и водителя задержали. При пересчете выяснилось, что в багажнике находилось 8,1 тыс. пачек сигарет различных марок на сумму свыше Br11 тыс.", - рассказали в УВД.

35-летняя женщина пояснила, что закупала сигареты в Гомеле и везла домой для родственников и знакомых, которые любят курить.

Составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность.-0-