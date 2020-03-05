Жительница Сенно организовала финансовую пирамиду

5 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Сенно заведующая мебельным магазином построила финансовую пирамиду на кредитах и рассрочках клиентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Пользуясь служебным положением, женщина 1976 года рождения систематически брала из кассы наличные, которые вносились покупателями. Чтобы скрыть факт хищения, деньги она вписывала в договоры рассрочки других людей. Все это делалось для того, чтобы ничего не подозревающие клиенты оплачивали кроме своей покупки уже добавленный в чек другой товар.

Строительство пирамиды продолжалось полтора года и закончилось после того, как в дело вмешались правоохранители. Установлено, что за время такой деятельности злоумышленница присвоила Br24 тыс. По материалам проверки сотрудников по борьбе с экономическими преступлениями Сенненского РОВД в ее отношении было возбуждено уголовное дело. За хищения путем злоупотребления служебным положением женщина приговорена к 4 годам лишения свободы.-0-