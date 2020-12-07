7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Солигорска лишилась денег при попытке продать яблоки через интернет, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"Женщина решила попробовать продать яблоки со своего приусадебного участка через интернет и разместила объявление на одной из торговых площадок. Первый же покупатель пообещал взять много яблок, если женщина отправит их через службу доставки. Продавец этими сервисами ранее не пользовалась, поэтому покупатель направлял каждый ее шаг, подробно рассказывая, что и как нужно сделать. А чтобы упростить женщине задачу, сбрасывал все необходимые ссылки. Доверившись, женщина и не заметила, как оказалась на фишинговой странице, где ввела реквизиты своей карты. В итоге у нее было похищено Br105. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.212 УК", - рассказали в УВД.

Жертвами фишинга чаще всего становятся продавцы. Как правило, злоумышленники связываются с ними через мессенджеры, зачастую используя при этом фальшивый номер, и заверяют о намерении купить товар с использованием какой-либо службы доставки. Если покупатель общается только через мессенджеры и под разными предлогами не соглашается на телефонный разговор, стоит уже задуматься, а лучше - отказаться от сделки с ним.

Продавцу, как правило, приходит ссылка на подложный сайт сервиса доставки. Чаще всего это известные службы, такие как "Белпочта", "Европочта", "Куфар доставка" и другие. Перейдя по ссылке, отправленной преступниками, потерпевший увидит страницу, внешне копирующую сайт службы доставки и форму для получения оплаты. На странице будет предлагаться ввести номер карты, имя ее владельца, срок действия, CVV-код, который указан на обратной стороне карты, а затем, как правило, код подтверждения из СМС-уведомления. Таким же образом похищаются и реквизиты доступа к интернет-банкингу. При получении данных злоумышленники крадут средства со счета.

"Чтобы не быть обманутым, нужно внимательно осмотреть внешний вид страницы и особенно ее адрес. Если ее имя отличается от настоящего всего на одну букву, например kufar.be вместо kufar.by или belpost.bz вместо belpost.by, то перед вами фишинговая страница и у вас пытаются украсть деньги", - отметили правоохранители.-0-