Жительница Солигорска уехала в Бразилию и пропала

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорское РОВД разыскивает без вести пропавшую Александру Ермалицкую, 1985 года рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

В сентябре 2018 года она вылетела в Бразилию, где проживала до ноября 2019-го. Затем связь прервалась, и до настоящего времени местонахождение женщины неизвестно. Приметы: на вид 34 года, рост 170-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, нос средний, прямой, волосы темно-русые до плеч, размер обуви 36-37.

Милиция просит граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, позвонить по телефонам 8 (0174) 28-22-02, 8 (0174) 33-20-25, 8 (029) 767-85-46.-0-