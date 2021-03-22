Жительница Столбцовского района получила 1,5 года ограничения свободы за оскорбление правоохранителя

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Столбцовского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летней местной жительницы, которая обвинялась в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Как установлено в суде, женщина 8 сентября 2020 года после просмотра в одной из групп Viber в открытом доступе сообщения с видеозаписью сотрудника Столбцовского РОВД разместила со своего мобильного телефона под ним оскорбительный комментарий. При этом она использовала ненормативную лексику для оценки правоохранителя, отметили в прокуратуре.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Столбцовского района признал обвиняемую виновной и назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Также суд применил специальную конфискацию к средству совершения преступления - в собственность государства безвозмездно изъят ее мобильный телефон.

Кроме того, с обвиняемой в пользу потерпевшей взыскана Br1 тыс. в счет возмещения морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-