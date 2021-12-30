Жительница Витебска попробовала заработать на биткоинах и лишилась почти $30 тыс.

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, в августе этого года 35-летней жительнице Витебска в социальной сети Instagram написал мужчина. В ходе продолжительного общения новый знакомый предложил женщине зарабатывать на криптовалютной бирже. Он отправил ей ссылку на поддельный сайт, перейдя по которой, потерпевшая скачала и установила программу. В последующем женщина перевела на указанный счет $28,5 тыс. В программе она увидела, что ее доход возрос до $200 тыс. и попыталась снять деньги, однако у нее это не получилось. Когда поняла, что перевела свои деньги мошенникам, обратилась в правоохранительные органы.

В ходе осмотра мобильного телефона женщины установлено, что программа была создана в день ее скачивания. То есть злоумышленники, создавая видимость заработка женщины на биткоинах, самостоятельно вводили цифры в программу, а потерпевшая, веря в свой заработок, вносила еще большие суммы. Аккаунт, с которого общались с женщиной, оказался фейком.

По данному факту Витебский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. Расследование уголовного дела продолжается.

"Следователи в очередной раз напоминают гражданам о необходимости быть бдительными. Не переходите по подозрительным ссылкам и не устанавливайте сторонние приложения", - добавили в УСК.-0-