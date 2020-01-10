Жительница Витебска смыла в унитаз украденные у подруги $600

10 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Жительница Витебска в попытке скрыть преступление смыла в унитаз украденные у подруги $600, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Происшествие случилось во время встречи подруг после нескольких лет разлуки. Долгожданное событие девушки сначала отмечали в ресторане, а потом в караоке-баре. В последнем одна из них почувствовала себя плохо. Вторая же, воспользовавшись этой ситуацией, похозяйничала в чужой сумочке и украла $600. Завладев деньгами, витебчанка любезно помогла подружке отправиться домой на такси, а сама осталась в увеселительном заведении.

Пропажу денег девушка обнаружила сразу после возвращения домой. На ее звонок подруга ответила, что ничего про доллары не знает. Следующее обращение от пострадавшей было уже в милицию. "Правоохранители первым делом отправились в то место, где она отдыхала. Девушка, увидев милиционеров, бросилась в туалет и там, по ее словам, смыла в унитаз украденные деньги", - отметил Виталий Сапроненко.

Теперь за кражу в отношении жительницы областного центра Витебским городским отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК.-0-