6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Витебска установила приложение удаленного доступа и лишилась Br10 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

"В Октябрьский РОВД обратилась жительница областного центра и рассказала, что ей на планшет поступил звонок в мессенджере. На другом конце провода оказался мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. В разговоре он убедил витебчанку установить приложение удаленного доступа к телефону. По словам звонившего, оно нужно для сохранения денежных средств и предотвращения попыток хищения. Доверчивая женщина выполнила все манипуляции предложенные собеседником", - рассказали в УВД.

В итоге мошеннику удалось заполучить порядка Br10 тыс. По данному факту возбуждено уголовное дело.-0-