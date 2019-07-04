4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Витебска вербовала девушек для занятия проституцией в России. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Правоохранители в марте получили оперативную информацию о том, что 24-летняя женщина вербует девушек из Витебской области для вывоза в Россию с целью занятия проституцией. "Раньше фигурантка сама длительное время занималась проституцией в различных странах. Она приобрела обширные связи среди лиц, вовлеченных в секс-индустрию. Это позволило ей организовать канал поставки девушек в Россию", - рассказали в УВД.

При попытке вывоза 20-летней девушки витебчанку задержали. В отношении нее Витебским ГОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.171 УК (организация и (или) использование занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства). "Одна из прошлых жертв деятельности подозреваемой после возвращения уже сама стала пытаться наладить канал вербовки и переправки девушек за границу", - отметили в милиции.

"Также стало известно, что 24-летняя витебчанка вместе с 32-летним жителем России активно распространяла наркотики и психотропы в Витебской области. В том числе среди завербованных женщин. У одной из жертв был обнаружен амфетамин. Как установили оперативники, организаторы наркотрафика планировали серьезно расширить объем будущих поставок в Беларусь. В отношении мужчины Витебским ГОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК", - проинформировали в УВД.-0-