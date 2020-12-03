3 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жительница Волковыска похвасталась перед знакомыми сбережениями и лишилась $10 тыс., сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Женщина купила на свои сбережения $10 тыс. На днях в гости к ней пришли 33-летний неоднократно судимый местный житель, а также 40-летняя знакомая, также раньше имевшая проблемы с законом. Общение сопровождалось распитием спиртного.

"Хозяйка решила похвастаться своими сбережениями. Она несколько раз показывала деньги гостям, при этом держала их при себе. В какой-то момент мужчина выхватил у нее деньги и покинул дом вместе со своей знакомой", - рассказали в милиции.

Потерпевшая обратилась за помощью в Волковысский РОВД. Подозреваемых в тот же день задержали на территории Свислочского района. Часть денег была при них, еще часть парочка успела потратить и раздать долги.

Подозреваемые заключены под стражу. Их действиям дается правовая оценка.-0-