Жительница Вороново пыталась заработать на "валютной бирже" и потеряла Br12 тыс.

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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Вороново потеряла более Br12 тыс. на "валютной бирже". Такая информация опубликована на официальном сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.В июне текущего года в правоохранительные органы обратилась 50-летняя жительница г.п. Вороново и сообщила, что лишилась большой суммы денег. В ходе допроса женщина рассказала, что решила заработать на валютной бирже, в связи с чем зарегистрировалась на сайте. Через некоторое время ей на мобильный телефон позвонил мужчина и предложил свою помощь в заработке.По указанию собеседников с ноября 2020 года по июнь 2021-го потерпевшая зачислила на счет более Br12 тыс., однако так ничего и не заработала, а лишь потеряла свои деньги.-0-