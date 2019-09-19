Жительница Зельвенского района похитила $1,6 тыс. у своего коллеги

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Зельвенского РОВД установили причастность 20-летней жительницы района к хищению свыше $1,6 тыс. у своего коллеги, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Беларуси (кража). "Преступление было совершено в середине августа, когда 59-летний водитель и ветврач сельхозпредприятия доставляли коров на мясокомбинат в Слоним. После разгрузки мужчина мыл кузов автомобиля, а девушка дожидалась его в кабине. Там она и увидела борсетку, из которой забрала все доллары", - рассказали в Зельвенском РОВД.

Потерпевший обнаружил пропажу валюты спустя месяц. За это время подозреваемая успела потратить деньги на покупку бытовой техники, серебряного кольца, продуктов питания, а также на выплату кредитов.

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Девушка дала признательные показания и выдала оставшиеся Br850.

Известно, что злоумышленница в прошлом году осуждалась за кражу денег у своей знакомой, за что была приговорена к уголовному штрафу. Кроме того, она привлекалась к административной ответственности за мелкое хищение медпрепаратов по месту работы.-0-