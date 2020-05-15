Жительница Жлобина за ложный компромат на знакомую предстанет перед судом

15 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы Жлобина, которая обвиняется в совершении преступлений против информационной безопасности, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова

По версии следствия, из неприязни к 37-летней знакомой решила насолить ей. Женщина знала логин и пароль приятельницы к учетной записи на популярном сайте знакомств. Она неоднократно заходила в ее аккаунт и читала личную переписку. "Желая опорочить репутацию знакомой, жительница райцентра внесла в ее анкетные данные недостоверные сведения об образе жизни и сексуальных предпочтениях. После этого изменила пароль, заблокировав для потерпевшей доступ к ее учетной записи. Затем и вовсе удалила эту учетную запись", - рассказали в УСК.

В одной из социальных сетей женщина также от имени другого человека распространила недостоверную компрометирующую информацию о личной жизни знакомой. Потерпевшая обратилась в милицию.

Жительнице Жлобина предъявлено обвинение по ч.2 ст.349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из личной заинтересованности), ч.1 ст.351 (умышленное уничтожение, блокирование компьютерной информации), ст.188 (клевета) УК Беларуси.

К обвиняемой применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-