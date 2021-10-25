Жительнице Барановичей "сняли порчу" вместе с золотыми украшениями

25 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительница Барановичей из-за доверчивости стала жертвой уличной мошенницы, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В дежурную часть Барановичского ГОВД обратилась 46-летняя горожанка с заявлением, что неизвестная женщина завладела ее деньгами и золотыми изделиями. Инцидент произошел в центре города. Заявительница шла по своим делам. К ней неожиданно подошла незнакомка и завела доверительный разговор. В получасовой беседе горожанка рассказала о сложной жизненной ситуации. Незнакомка объяснила это следствием порчи и предложила услуги по избавлению от житейских проблем с помощью ритуала.

По словам потерпевшей, собеседница была настолько убедительной, что она пошла у нее на поводу: завернула в пятирублевую купюру золотые изделия и отдала их незнакомке. В итоге она лишилась имущества на Br265.

Сотрудники уголовного розыска установили личность мошенницы с помощью системы видеонаблюдения. Ею оказалась неработающая 21-летняя жительница города, не попадавшая ранее в поле зрения правоохранительных органов. Женщина созналась в содеянном и вернула часть похищенного.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.-0-