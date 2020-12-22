22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительнице Бобруйска грозит уголовное наказание за оскорбление милиционеров в интернете, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"В ноябре на видеохостинге YouTube было размещено видео о работе инспекторов ГАИ в Бобруйске, которое набрало несколько тысяч просмотров и ряд оскорбительных комментариев. Сотрудники областного управления собственной безопасности МВД выявили автора одного из таких комментариев. 29-летняя бобруйчанка объяснить причину, побудившую ее написать негативный комментарий, не смогла. Вину признала и в содеянном раскаялась", - рассказали в УВД.

В ведомстве отметили: ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности.

По факту проводится проверка, материалы будут переданы следователям.

"Напоминаем, что за угрозы и оскорбления в адрес сотрудника милиции, распространяемые в том числе через интернет, предусмотрена уголовная ответственность", - добавили правоохранители.-0-