Жительнице Гродно помогли вернуть деньги, которые у нее выманила лжецелительница

22 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Милиционеры помогли жительнице Гродно вернуть деньги, которые у нее выманила лжецелительница. Об этом сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В непростой жизненной ситуации оказалась 66-летняя жительница Гродно. Она столкнулась с болезнью дочери, а когда практически потеряла надежду, получила совет от знакомой. Та рассказала о целительнице.

"Женщина связалась с экстрасенсом. Целительница сказала, что есть порча, но для избавления от нее нужны большие затраты. Денег у женщины не было, но целительница убедила ее одолжить необходимые суммы", - рассказали в милиции.

Вся история продолжалась около года. В руки целительнице попало более Br6 тыс., $400 и несколько ювелирных украшений. Правда, чуда так и не произошло. Женщина поняла, что стала жертвой обмана и потребовала вернуть деньги. Целительница передала ей Br200, а потом перестала выходить на связь. Женщина обратилась в милицию.

Сотрудники уголовного розыска в течение нескольких дней установили личность лжецелительницы. "Женщина, которая во время сеансов представлялась славянским именем, оказалась представительницей народности рома. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество", - отметили в милиции.

В результате проведенной оперативниками уголовного розыска Октябрьского РОВД работы все деньги были возвращены пострадавшей.-0-