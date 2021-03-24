Жительнице Речицкого района подбросили ребенка

24 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жительнице Речицкого района подбросили годовалого ребенка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт УВД Гомельского облисполкома.

Ночью 20 марта в оперативно-дежурную службу ОВД Речицкого райисполкома позвонила жительница района и сообщила, что неизвестная подкинула ей ребенка. Возраст малыша - примерно год или полтора.

Было установлено, что мать мальчика - гомельчанка, которая отдала своего сына знакомой. Однако в тот вечер у женщины были "более важные" дела, чем забота о ребенке: горе-нянька приехала с друзьями в одну из деревень Речицкого района, чтобы весело провести время. Молодой девушке было некомфортно в компании друзей с чужим малышом. Она подбросила мальчика незнакомой местной жительнице и, не сказав ни слова, убежала. Сельчанка не растерялась и позвонила в милицию.

Сотрудники ОВД Речицкого райисполкома отвезли ребенка в детское отделение больницы. По заверению медицинских работников, с малышом все хорошо, его жизни ничего не угрожает.

По данному факту проводится проверка.-0-