Жительницу Барановичей осудили на 7 лет колонии за попытку убийства знакомого

10 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичская межрайонная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу о покушении на убийство, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Брестской области.

Обвиняемой по уголовному делу проходила ранее судимая 53-летняя местная жительница. Инцидент произошел 28 сентября прошлого года в квартире ее знакомого. Между женщиной и мужчиной на почве ревности произошел конфликт. Нетрезвая гостья ударила ножом хозяина квартиры в область сердца. Потерпевший выжил благодаря тому, что ему своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Барановичского района и города Барановичи признал фигурантку виновной по ч.1 ст.14 (покушение на преступление) и ч.1 ст.139 (убийство) УК и приговорил к 7 годам лишения свободы со штрафом, который не был уплачен за ранее совершенное преступление. Кроме того, ее будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-