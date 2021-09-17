Жительницу Барановичей приговорили к 2,5 года "химии" за смертельное ДТП с подростком

17 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах огласили приговор по уголовному делу о ДТП, в котором погиб подросток, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

На скамье подсудимых оказалась 19-летняя жительница города. В вину ей вменялось совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.

Резонансное ДТП произошло 21 августа на ул.Речной. Водитель автомобиля Opel, не имея права управления транспортным средством и достаточного опыта вождения (прошла курс обучения, но не сдала квалификационный экзамен), двигалась вдоль огражденной территории ЗАО "Агрострой". В какой-то момент девушка не справилась с управлением: легковушку занесло, она наехала на бетонный фундамент забора и опрокинулась.

В результате ДТП 17-летний непристегнутый пассажир, который находился на переднем сидении, погиб. Установлено, что в машине на заднем сидении были еще двое несовершеннолетних пассажиров, которые были пристегнуты и не пострадали.

В судебном заседании горожанка полностью признала свою вину. Чистосердечное раскаяние, а также добровольное возмещение ущерба суд счел смягчающими вину обстоятельствами. Девушку приговорили к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, ей на 5 лет запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.-0-