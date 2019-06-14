Жительницу Барановичей приговорили к 9 годам колонии за убийство новорожденного

14 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском областном суде сегодня огласили приговор жительнице Барановичей по уголовному делу об убийстве новорожденного ребенка, сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник председателя суда Снежана Гришкевич.

Коллегия по уголовным делам признала 37-летнюю женщину виновной в совершении преступления по п.2 и п.6 ч.2 ст.139 УК - убийство с особой жесткостью заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Суд приговорил обвиняемую к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как сообщалось, завернутый в сверток труп младенца был обнаружен в Барановичах дворником в мусорном баке 10 июня 2015 года. Тогда установить виновных в совершении преступления не представилось возможным. Все это время работа по уголовному делу не прекращалась. Расследуя грабеж, правоохранители отобрали биологические образцы у 47-летнего местного жителя. Эксперты выявили совпадение генотипа мужчины с генотипом убитого новорожденного. Выяснилось, что в период смерти ребенка мужчина сожительствовал с женщиной 1981 года рождения. Забеременев, она скрывала свое положение, на учет в учреждения здравоохранения не становилась. Родив 8 июня здорового и доношенного мальчика, женщина выбросила его в мусорный контейнер, где малыш скончался от переохлаждения.

Женщина в одиночку воспитывает двух несовершеннолетних дочерей - 17 и 11 лет. Также у нее есть 20-летний сын. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.-0-