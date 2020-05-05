5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительницу Борисова ограбили возле кладбища. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

"56-летняя борисовчанка стала жертвой грабителя вблизи кладбища, расположенного в деревне Углы Борисовского района. Потерпевшая, являясь техническим работником, в тот день убирала прилегающую к кладбищу территорию. Завершив уборку, женщина направилась домой. Неожиданно к ней подбежал незнакомый мужчина и выхватил из рук сумку, в которой находились деньги, банковские карточки и проездной билет", - рассказали в УВД.

Пройдя по пути следования незнакомца, борисовчанка обнаружила свою сумку, но кошелька с деньгами там уже не было. Растерявшись, женщина не стала сообщать в правоохранительные органы. На следующий день, убирая территорию в том же месте, она увидела злоумышленника. На этот раз не растерялась и набрала 102.

По подозрению в грабеже сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего жителя Борисова, ранее судимого за аналогичные преступления. Мужчина признался в содеянном, у него обнаружена и изъята часть похищенных денег, а также проездной билет. Большую часть финансов он успел потратить на спиртное и продукты питания. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.-0-

Фото УВД Минского облисполкома