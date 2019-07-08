Жительницу Браслава подозревают в организации канала вывоза девушек за рубеж

8 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. По подозрению в торговле людьми правоохранители задержали жительницу Браслава, которая организовала вывоз женщин в Польшу, сообщил БЕЛТА заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Витебского облисполкома Олег Горбачев.

Во время оперативной разработки в поле зрения правоохранителей попала ранее не судимая, неработающая 49-летняя жительница Браслава. Она выступила в роли организатора поставки живого товара в Польшу. "Сотрудниками было установлено, что женщина на протяжении 15 лет занималась проституцией в Польше, где познакомилась с жителем этой страны. Совместно с ним открыла в Варшаве нелегальное заведение по предоставлению сексуальных услуг. Деятельность борделя была замаскирована под массажный салон, что позволило браславчанке длительное время оставаться незамеченной для местных правоохранителей", - сказал Олег Горбачев.

Желающих подзаработать в сфере сексуальных услуг она вербовала в Витебской области среди женщин из неблагополучных семей, злоупотребляющих спиртным, имеющих долги. При их вывозе хозяйка борделя брала на себя оплату расходов по изготовлению документов, транспортных расходов, погашала их долги в Беларуси. Этим она втягивала жертв в новую долговую кабалу. Сотрудники милиции при попытке вывоза 27-летней жительницы области задержали подозреваемую.

В ее отношении возбуждено уголовное по ч.2 ст.171 УК (организация и использование занятия проституцией, сопряженное с вывозом за пределы государства). Устанавливаются жертвы преступной деятельности браславчанки, а также ее возможные подельники.

С начала года в Витебской области пресечен четвертый канал поставок девушек за рубеж.-0-