Жительницу Ивановского района будут судить за клевету в интернете

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Ивановского района направила в суд уголовное дело по обвинению 51-летней местной жительницы в клевете в отношении сотрудников ОВД, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

Согласно материалам дела, женщина 12 ноября 2020 года в интернете, в одном из Telegram-каналов, сделала репост информации о сотруднике Ивановского РОВД. "В ней были заведомо ложные и позорящие потерпевшего сведения, а также обвинение его в заведомо ложном доносе - совершении преступления по ст.400 УК", - отметили в прокуратуре.

Кроме того, 5 декабря 2020 года в Telegram-канале женщина сделала репост информации о начальнике Дрогичинского РОВД. Сообщалось, что потерпевший якобы дал заведомо ложные показания и превысил власть и служебные полномочия.

После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с правовой квалификацией действий обвиняемой по ст.188 УК.

Избранную ранее к ней меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.-0-