10 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительницу Ивацевичского района через 14 лет задержали за убийство новорожденного сына, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Тело младенца обнаружили 3 ноября 2005 года на полигоне для твердых бытовых отходов вблизи деревни Михновичи. Было возбуждено уголовное дело п.2 ч.2 ст.139 (убийство при отягчающих обстоятельствах) Уголовного кодекса. "Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок родился живым. При исследовании вещественных доказательств был выделен генотип ребенка и неустановленной женщины, которая могла являться его биологической матерью. Однако на тот момент установить ее личность не удалось", - отметила официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

Фото Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси

Все это время работа по делу не прекращалась. По словам официального представителя УВД Брестского облисполкома Натальи Сахарчук, только в этом году правоохранители направили в ГКСЭ около 300 образцов генотипов женщин для проверки по учету данных ДНК. В нынешнем ноябре экспертам были предоставлены образцы 37-летней жительницы Ивацевичского района. Результаты генетической экспертизы подтвердили, что новорожденный ребенок был ее биологическим сыном.

"Женщина задержана. Ранее она к уголовной ответственности не привлекалась, воспитывает троих детей. Следователи допросили подозреваемую и свидетелей, провели следственный эксперимент. Назначены необходимые экспертизы", - рассказал Дмитрий Иванюк. Он добавил, что расследованием этого уголовного занимается областное УСК.-0-