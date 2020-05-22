Жительницу Ивацевичского района приговорили к 10 годам колонии за убийство новорожденного сына

22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной суд сегодня огласил приговор в отношении жительницы Ивацевичского района, обвиняемой в убийстве новорожденного сына, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Тело младенца было обнаружено в ноябре 2005 года на мусорной свалке. Судебно-медицинская экспертиза установила, что мальчик родился живым. Личность его матери тогда установить не удалось, однако работа по раскрытию преступления не прекращалась. Прошлой осенью эксперты получили для исследования образцы 37-летней жительницы Ивацевичского района. Результаты генетической экспертизы подтвердили, что новорожденный ребенок был ее биологическим сыном. Выяснилось, что женщина перекрыла мальчику дыхательные пути, из-за чего он умер. Затем положила тело сына в пакет и выбросила в мусорный контейнер у дома.

Суд признал фигурантку виновной по п.2 ч.2 ст.139 (убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии) УК. Она приговорена к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

"Вину в совершенном преступлении женщина не признала. Из ее поведения можно сделать вывод, что она не раскаялась. Ее показания в суде отличаются от первоначальных, данных на стадии предварительного следствия. В ходе судебного следствия обвиняемая изворотливо давала показания: до убийства все помнит четко, сам момент нет, после него снова все помнит. Это говорит о том, что таким образом женщина пыталась уйти от ответственности", - пояснил свою позицию прокурор отдела Брестской областной прокуратуры Юрий Прокопчук.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-