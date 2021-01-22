Жительницу Логойска будут судить за крупное мошенничество и фальсификацию доказательств

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области направила в суд Ленинского района Минска уголовное дело в отношении 58-летней жительницы Логойска, которая, по версии обвинения, с января 2005 года по сентябрь 2019-го совершила ряд преступлений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Женщина обвиняется в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах, приготовлении к даче взятки и покушении на мошенничество, причинении имущественного ущерба без признаков хищения, а также в фальсификации доказательств по гражданскому делу.

Обвиняемая при личных встречах и после телефонных переговоров, скрыв крайне неблагополучное финансовое положение и многочисленные неисполненные обязательства, получила под вымышленными предлогами от граждан в долг значительные денежные суммы. Она использовала сложившиеся между ней и потерпевшими доверительные отношения. Заверяла, что своевременно вернет долг, а в некоторых случаях обещала выплатить проценты за пользование средствами либо содействовать в приобретении жилья. При этом изначально она не планировала выполнять обещанное.

Всего от противоправных действий фигурантки пострадали 14 граждан в Логойском районе и Минске, а общая сумма ущерба превысила Br114 тыс.

В апреле - мае 2017 года обвиняемая склоняла заместителя директора коммерческой организации к даче через нее взятки в $50 тыс. должностным лицам Мингорисполкома якобы для благоприятного решения вопросов о выделении земельного участка под строительство. Однако свой преступный умысел - подстрекательство к даче взятки и последующее завладение переданными ей деньгами - женщина не смогла довести до конца по не зависевшим от нее обстоятельствам: замруководителя предприятия отказался передавать деньги.

В июне 2015 года обвиняемая уговорила минчанку разрешить жить в ее квартире. Обещала взамен оплачивать коммуналку и ежемесячно аренду в размере $150. Однако вместо этого злоумышленница, получив разрешение на проживание, вселила туда мужчину, в отношении которого ранее совершила мошеннические действия: продала его квартиру, пообещав купить другую. Уклонившись от оплаты аренды и коммунальных платежей с июня 2015 года по май 2017-го, обвиняемая причинила минчанке имущественный ущерб на сумму более Br8 тыс.

Кроме этого, фигурантка сфальсифицировала доказательства по гражданскому делу, которое рассматривал суд по иску одного из потерпевших о взыскании переданных ей в долг денег, и создала видимость выполнения своих обязательств.

Избранную ранее меру пресечения прокурор при направлении дела в суд оставил прежней - заключение под стражу.-0-