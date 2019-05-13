Жительницу Лунинецкого района осудили на 10,5 года за заражение ВИЧ

13 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Лунинецкого района огласил приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в заражении партнеров вирусом иммунодефицита, сообщил БЕЛТА прокурор Лунинецкого района Александр Карлюк.

О своей болезни молодая сельчанка узнала в 2014 году. Ее предупредили о запретах, связанных с профилактикой распространения ВИЧ-инфекции, и уголовной ответственности за их нарушение. Однако от незащищенного секса с мужчинами она не отказалась, партнеров о своем диагнозе не предупреждала. В конце 2018 года в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч.1 и ч.3 ст.157 (заражение вирусом иммунодефицита) УК. Потерпевшими проходили 13 человек, у троих из них диагноз "ВИЧ" подтвердился.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Суд признал фигурантку виновной, она приговорена к 10 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.-0-