Жительницу Лунинецкого района осудили на 10,5 года за заражение ВИЧ

13 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Лунинецкого района огласил приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в заражении партнеров вирусом иммунодефицита, сообщил БЕЛТА прокурор Лунинецкого района Александр Карлюк.
О своей болезни молодая сельчанка узнала в 2014 году. Ее предупредили о запретах, связанных с профилактикой распространения ВИЧ-инфекции, и уголовной ответственности за их нарушение. Однако от незащищенного секса с мужчинами она не отказалась, партнеров о своем диагнозе не предупреждала. В конце 2018 года в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч.1 и ч.3 ст.157 (заражение вирусом иммунодефицита) УК. Потерпевшими проходили 13 человек, у троих из них диагноз "ВИЧ" подтвердился.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Суд признал фигурантку виновной, она приговорена к 10 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.-0-
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