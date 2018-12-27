Жительницу Лунинецкого района подозревают в заражении партнеров ВИЧ

27 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительницу Лунинецкого района подозревают в заражении ВИЧ-инфекцией половых партнеров, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

О своем ВИЧ-положительном статусе 34-летняя женщина узнала в 2013 году. Тогда же ее предупредили о запретах, связанных с профилактикой распространения заболевания, и уголовной ответственности за их нарушение. Тем не менее, от сексуальных контактов с мужчинами женщина не отказалась. При этом она не предупреждала их о своем заболевании.

Лунинецкий РОСК возбудил в отношении подозреваемой уголовное дело по ст.157 (заражение вирусом иммунодефицита человека) УК. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок от двух до семи лет. Рассматривается вопрос о заключении женщины под стражу.

С начала года за заражение ВИЧ-инфекцией в Брестской области возбуждено 10 уголовных дел в отношении четырех человек.-0-