Жительницу Могилева и ее сына подозревают в покушении на убийство 9-месячного ребенка

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве возбуждено уголовное дело о покушении на убийство 9-месячного ребенка, по подозрению в совершении преступления задержаны 45-летняя женщина и ее 23-летний сын. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Днем 2 декабря правоохранителям поступило сообщение о том, что в больницу с травмами доставлен 9-месячный ребенок. По словам очевидца, который вызвал скорую, мальчик выпал из балконного окна с высоты первого этажа. Мужчина подбежал к ребенку, завернул его в куртку и вызвал врачей.

"Предварительно установлено, что в этот день отец мальчика был на работе, а к матери пришли в гости родственники. С ними она выпивала. Через некоторое время женщина со старшим ребенком и двоюродной сестрой ушла в магазин за алкоголем. В квартире остались ее двоюродный брат, который спал, и его 45-летняя мать. Женщина была сильно пьяна и не смогла пояснить, как ребенок оказался на улице", - рассказала Анастасия Лавринович.

Следователи совместно с сотрудниками милиции и экспертами провели тщательный осмотр места происшествия. Во время него была исключена вероятность того, что ребенок мог сам выпасть из окна, отметила Анастасия Лавринович.

Могилевским межрайонным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, п.2 ч.2 ст.139 УК (покушение на убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии). По подозрению в совершении преступления задержаны 45-летняя женщина и ее 23-летний сын, которые находились в квартире в момент происшествия. С задержанными проводятся первоначальные следственные действия.-0-