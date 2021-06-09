Жительницу Молодечно приговорили к 1,5 года ограничения свободы за оскорбление судьи

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Минского района вынес приговор по уголовному делу об оскорблении судьи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

Перед судом предстала девушка 1998 года рождения, обвиняемая в совершении преступления, предусмотренного ст.391 УК. Установлено, что она, "имея умысел на публичное оскорбление судьи в связи с осуществлением правосудия, находясь по месту жительства в Молодечно, разместила в одном из чатов Telegram-канала комментарий оскорбительного содержания в адрес судьи, содержащий ненормативную форму речевого выражения", - рассказали в пресс-службе.

В суде обвиняемая полностью признала вину и раскаялась. Ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-