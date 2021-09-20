Жительницу Островецкого района будут судить за убийство трехмесячного сына

20 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жительницу Островецкого района будут судить за убийство с особой жестокостью трехмесячного сына. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Гродненской области направила в Гродненский областной суд уголовное дело в отношении 32-летней жительницы деревни Супроненты Островецкого района. Женщине инкриминировано убийство с особой жестокостью своего трехмесячного ребенка.

В июне 2021 года она на почве внезапно возникшей агрессии к сыну нанесла ребенку более 10 ударов. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть мальчика наступила на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся переломами костей черепа, кровоизлияниями под оболочки мозга, а также другими повреждениями. Мать в момент совершения преступления была пьяна.

"В результате судебно-психиатрической экспертизы установлено, что она могла сознавать фактический характер, общественную опасность и значение своих действий и руководить ими", - отметили в прокуратуре.

Женщина заключена под стражу. Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гродненской области.-0-