Жительницу Островецкого района приговорили к 19 годам колонии за убийство трехмесячного сына

9 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненским областным судом вынесен приговор по уголовному делу об убийстве матерью своего малолетнего ребенка, об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе суда.

Жительница Островецкого района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п.2,6 ч.2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью) УК.

В июне 2021 года она на почве внезапно возникшей агрессии к сыну нанесла ребенку более 10 ударов. Мальчик умер. Мать в момент совершения преступления была пьяна.

Решением суда женщина приговорена к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.-0-