Жительницу Пинского района подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

20 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Брестской области расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Такая информация размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, с января 2014 по март текущего года 41-летняя жительница Пинского района под предлогом займа завладела крупной суммой денег. У своего знакомого она выманила более $20 тыс, 1 тыс. евро и Br7 тыс. Долг женщина не вернула.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество) УК. Следователи устанавливают пострадавших от действий подозреваемой. Сведения об этом можно сообщить по телефону +375 (29) 217-95-07.-0-