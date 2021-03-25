Жительницу Постав будут судить за незаконный оборот патронов и оскорбление милиционера

25 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области направила в суд уголовное дело о незаконном обороте патронов и оскорблении сотрудника ОВД жительницей Постав. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры Беларуси, передает БЕЛТА.

Прокуратура Витебской области направила в суд уголовное дело в отношении 49-летней жительницы Постав. Ей инкриминированы незаконные действия в отношении боеприпасов, а также публичное оскорбление представителя власти.

Как установлено, женщина не позднее июля 2020 года по месту жительства своей матери в Поставах путем присвоения найденного незаконно приобрела 45 спортивно-охотничьих винтовочных патронов кольцевого воспламенения калибра 5,6х16R. Патроны были пригодны для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия, в том числе спортивного и охотничьего. Правонарушительница перенесла боеприпасы к себе домой, где незаконно их хранила до обнаружения сотрудниками милиции.

Она же в декабре 2020 года со своей страницы в социальной сети к публикации с фотографией начальника Поставского РОВД в форменном обмундировании разместила оскорбительный комментарий в связи с выполнением сотрудником милиции служебных обязанностей.

После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласились с квалификацией действий обвиняемой по ч.2 ст.295 и ст.369 УК.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Витебской области. Прокурор направил дело в суд. Избранную к жительнице Постав меру пресечения оставили прежней - заключение под стражу.-0-