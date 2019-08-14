Жительницу Рогачева задержали за ложное сообщение об опасности

14 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачеве задержана местная жительница, которая подозревается в заведомо ложном сообщении об опасности, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Неизвестная женщина 13 августа в 19.25 позвонила на линию Рогачевского РОЧС и сообщила об опасности, которая ожидает горожан, проживающих возле предприятия "Диапроектор".

Правоохранители оперативно нашли абонента. Предварительно установлено, что 43-летняя неработающая жительница Рогачева попросила у знакомой пенсионерки воспользоваться ее домашним телефоном. "Набрав номер экстренной службы, пьяная женщина сообщила, что в Рогачеве готовится теракт, после чего вышла на улицу. Хозяйка дома лишь проводила ее непонимающим взглядом", - рассказали в УВД.

По факту заведомо ложного сообщения об опасности возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 340 УК Беларуси. Подозреваемая задержана. Ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение административных правонарушений.

В УВД напомнили, что по каждому факту сообщения об опасности возбуждается уголовное дело. Если "шутник" будет признан виновным, ему придется не только нести уголовную, но и материальную ответственность, равную сумме, которая была затрачена на проведение специальных мероприятий. Также санкции статьи 340 УК Беларуси предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Правоохранители призывают отказаться от совершения необдуманных действий и поступков.-0-