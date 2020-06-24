Жительницу Слуцкого района обвиняют в убийстве сожителя

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела об убийстве мужчины. Обвиняемая пыталась выдать преступление за самооборону, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Вечером 8 декабря 2019 года следственно-оперативная группа была направлена в агрогородок Мелешки Слуцкого района, там медики констатировали смерть 56-летнего хозяина частного дома. Находившаяся в доме 39-летняя сожительница рассказала, что мужчина пришел домой с ранением. Однако полученные правоохранителями сведения стали основанием для задержания женщины.

На протяжении расследования жительница Слуцкого района давала противоречивые показания. В том числе указывала, что мужчина угрожал ей ножом, а она оборонялась. Данная версия была опровергнута следственными и процессуальными действиями, а также заключениями экспертов.

Согласно материалам уголовного дела, в тот вечер сожители выпивали и между ними произошел конфликт. В итоге женщина стала избивать мужчину, наносить ему удары ножом. "Тот пытался защищаться, но с учетом полученных множественных повреждений скончался на месте происшествия. Потом женщина попыталась убрать улики преступления, скрыть следы, спрятав одежду потерпевшего в диван, нож в морозильник. После этого позвонила соседу, который и вызвал скорую помощь", - рассказала Татьяна Белоног.

По заключению судебной психиатрической экспертизы женщина на момент совершения преступления сознавала значение своих действий и могла руководить ими. Ей предъявлено обвинение по ч.1 ст.139 УК (убийство). Она находится под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Жительница Слуцкого района нигде не работала, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.-0-