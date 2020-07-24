Жительницу Столина подозревают в убийстве супруга

24 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столине следователи выясняют обстоятельства убийства местного жителя, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Тело 59-летнего отца с признаками насильственной смерти обнаружил в его доме вечером 23 июля сын. Об этом он сообщил правоохранителям. При осмотре места происшествия следователи обнаружили на теле мужчины колото-резаное ранение.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса. "С учетом полученной информации подозреваемой признана 56-летняя супруга погибшего. Она задержана. В настоящее время с участием женщины проводятся следственные действия", - дополнил официальный представитель УСК.

Все обстоятельства преступления, в том числе и мотив, устанавливаются.-0-