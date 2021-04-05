Жительницу Столинского района подозревают в убийстве сожителя

5 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительницу Столинского района подозревают в убийстве 46-летнего сожителя, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Трагический случай произошел в деревне Малые Орлы. Днем 3 апреля 50-летняя женщина рассказала соседке, что ее сожитель умирает, и попросила вызвать скорую помощь. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть мужчины. Он был ранен ножом в живот. Медработники передали эту информацию в милицию.

Столинский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК. По подозрению в совершении преступления задержали сожительницу погибшего. Ранее женщина была судима за причинение серьезных травм бывшему мужу, а также легких телесных повреждений своему сожителю.-0-