Жительницу Жабинковского района обвиняют в мошенничестве: ущерб составил Br180 тыс.

21 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительницу Жабинковского района обвиняют в серийном мошенничестве. Управление Следственного комитета по Брестской области завершило расследование этого многоэпизодного уголовного дела, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.

Будучи директором двух коммерческих организаций, 43-летняя женщина с марта 2014 года по август 2017-го под различными предлогами завладела деньгами и имуществом физических и юридических лиц. Она приобретала мобильные телефоны, мебель и торговое оборудование с рассрочкой платежа, но не расплачивалась за них. Кроме того, на территории одного из населенных пунктов Жабинковского района женщина открыла продовольственный магазин. Товары приобретала у 72 поставщиков с отсрочкой платежа, плату не вносила. Так магазин работал более года.

"В частности, обвиняемая предложила жительнице Жабинки помещение ресторана для проведения свадьбы и свои услуги по организации мероприятия. В качестве предоплаты она получила от потерпевшей более Br1 тыс. При этом женщина участие в организации торжества не принимала и никаких прав на предлагаемый ресторан не имела", - рассказал об одном из эпизодов дела Дмитрий Иванюк.

В целом во время расследования установлено 82 эпизода противоправных действий, в результате которых фигурантка причинила ущерб на общую сумму более Br180 тыс. Следователи допросили обвиняемую, потерпевших, более 120 свидетелей.

Следователи квалифицировали действия женщины по ч.ч.1, 2, 3, 4 ст.209 (мошенничество) УК. Она находится под домашним арестом. Причиненный ущерб частично возмещен.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-