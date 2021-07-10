Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 10 июля 2021
Минск Ясно +24°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:04 На "Купалье" в Александрии царит дух сопричастности и единой народной семьи - Мезенцев Общество
20:16 Жизням пострадавших в Александрии ничего не угрожает - Старовойтов Происшествия
19:36 ФОТОФАКТ: Республиканская акция "День открытых дорог" Регионы
19:03 Петришенко: ежегодно на празднике в Александрии добавляются новые творческие формы и форматы Культура
18:42 Шторм "Эльза" оставил без электричества более 50 тыс. потребителей на востоке Канады В мире
18:07 Выставка акварельных зарисовок и фотоснимков Геннадия Чистого откроется в Минске 15 июля Афиша
18:06 Пять человек пострадали на надувных аттракционах в Александрии Происшествия
17:32 На территории завода "БЕЛДЖИ" произошел пожар Происшествия
17:24 Сотрудники ГАИ являются главными гарантами спокойствия на дорогах нашей страны - Заяц Общество
17:14 Два человека получили ранения при нападении преступника с ножом в центре Франции В мире
17:05 Праздник в Александрии укрепляет дружбу между народами - мнение Регионы
17:03 "Школа ожирения" для врачей начала работу в Беларуси Общество
16:51 Победителями республиканского проекта "Властелин села" стали представители Могилевской области Регионы
16:38 Хотимская мастерица: Александрия - настоящий праздник единения народов Культура
16:29 Макей о строительстве Литвой стены на границе с Беларусью: ради бога, пусть строят Политика
16:13 Лукашенко в байкерском стиле поздравил с 85-летием ГАИ Беларуси Президент
15:57 В Японии разрабатывают правила применения паспортов вакцинации для защиты от дискриминации В мире
15:37 Двое парней утонули в реке Неман в Лидском районе Происшествия
15:24 В Нигерии в результате бандитских нападений убиты 35 сельских жителей В мире
14:49 Более 150 рушников представят белорусские мастера на открытии праздника "Купалье" Регионы
14:30 Использование летающих автомобилей планируют начать к 2025 году в Японии Технологии
14:09 Спутник без виз. Готовы ли медучреждения к приему иностранных пациентов Общество
14:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1082 пациента с COVID-19, выписаны 1165 Общество
13:49 В Таджикистане в результате землетрясения погибли пять человек В мире
12:35 Следователи устанавливают обстоятельства гибели четырех человек в ДТП в Минском районе Происшествия
12:30 В России за последние сутки зафиксировано максимум смертей с начала пандемии COVID-19 В мире
12:28 Широкая ярмарка, шедевры ручной работы, много музыки и веселья - в Александрии проходит "Купалье" Культура
12:22 Умелец из Дагестана: главное богатство белорусского народа - его необыкновенно красивая душа Общество
12:09 Шесть человек заблудились в лесах Беларуси за прошедшие сутки Происшествия
12:00 Сенатор: Польша активно, грубо и на правительственном уровне вмешивается во внутренние дела Беларуси Политика
Все новости
Все новости
Происшествия
10 июля 2021, 20:16

Жизням пострадавших в Александрии ничего не угрожает - Старовойтов

Фото из архива
Фото из архива

10 июля, Александрия /Корр. БЕЛТА/. Жизням пострадавших на надувных аттракционах в Александрии людей ничто не угрожает. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов во время республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей").

"К сожалению, праздники никогда не проходят без инцидентов. Сегодня жарко, периодически поднимаются порывы ветра, людям становится плохо из-за отсутствия воды. Неожиданным инцидентом стало то, что ветром подняло несколько батутов", - рассказал Александр Старовойтов.

По его словам, пострадали семь человек. "Больше досталось родителям, которые сопровождали детей и находились рядом. За медицинской помощью обратились и дети, и взрослые. Для того чтобы ничего не упустить, все были обследованы в Шкловской ЦРБ. Всем оказана необходимая помощь, все отпущены домой. У одной девочки под вопросом перелом - для уточнения диагноза она была направлена на компьютерную томографию. Санитарным транспортом ее повезли в Могилевскую областную детскую больницу", - отметил Александр Старовойтов.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Министерство здравоохранения травматизм
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива Пять человек пострадали на надувных аттракционах в Александрии
Фото МЧС На территории завода "БЕЛДЖИ" произошел пожар
Фото Следственного комитета Двое парней утонули в реке Неман в Лидском районе
Фото из архива Следователи устанавливают обстоятельства гибели четырех человек в ДТП в Минском районе
Фото из архива Шесть человек заблудились в лесах Беларуси за прошедшие сутки
Фото из архива Мор рыбы произошел в реке Ола в Жлобинском районе
Главное
Лукашенко - олимпийцам: спортивные достижения - не только личный триумф, за вами народ Беларуси
Широкая ярмарка, шедевры ручной работы, много музыки и веселья - в Александрии проходит "Купалье"
Более 900 абитуриентов зарегистрировались для прохождения ЦТ в резервные дни
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1082 пациента с COVID-19, выписаны 1165
Топ-новости
Лукашенко в байкерском стиле поздравил с 85-летием ГАИ Беларуси
Петришенко: ежегодно на празднике в Александрии добавляются новые творческие формы и форматы
Спутник без виз. Готовы ли медучреждения к приему иностранных пациентов
Макей о строительстве Литвой стены на границе с Беларусью: ради бога, пусть строят
ФОТОФАКТ: Республиканская акция "День открытых дорог"
Сотрудники ГАИ являются главными гарантами спокойствия на дорогах нашей страны - Заяц
Сенатор: Польша активно, грубо и на правительственном уровне вмешивается во внутренние дела Беларуси
"Школа ожирения" для врачей начала работу в Беларуси
Победителями республиканского проекта "Властелин села" стали представители Могилевской области
Беларусь на полях ООН привлекла внимание к резонансным случаям нарушений прав человека на Западе
Жук: Запад пытается привнести в Беларусь не самую лучшую традицию - убивать тех, кто говорит правду
Беларусь серьезно озабочена политизацией темы пандемии в ВОЗ - МИД
Кочанова: военно-патриотические лагеря важны и значимы для нашей страны
Беларусь в полном объеме осуществляет работу по предотвращению маршрутов нелегальной миграции - Рачков
В Беларуси упрощается порядок исполнения внешнеторговых договоров
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Купалье в Александрии - 2021 Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.