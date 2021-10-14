Жлобинчанка приговорена к 1,5 года ограничения свободы за оскорбление работника прокуратуры

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14 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Жлобинского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу о публичном оскорблении прокурорского работника в связи с выполнением им служебных обязанностей. Об этом сообщили БЕЛТА в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры. Жительница Жлобина разместила в интернете оскорбительный комментарий в адрес старшего помощника прокурора Фрунзенского района Минска. Высказывания касались поддержания им государственного обвинения в суде. Суд Жлобинского района учел представленные государственным обвинителем доказательства и постановил обвинительный приговор. На основании ст.369 УК Беларуси женщине назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год 6 месяцев. Мобильный телефон, с которого горожанка разместила комментарий, изъят в доход государства как средство совершения преступления. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!